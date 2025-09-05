Lyrica Bıraktıktan Kaç Gün Sonra Test Verilmeli?

Epilepsi ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan Lyrica’nın kanda ve idrarda kalma süresi merak ediliyor. Uzmanlar, ilacın vücuttan atılım süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sinir sistemi üzerinde etkili bir ilaç olan Lyrica, epilepsi ve nöropatik ağrıların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Etken maddesi pregabalin, sinir hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyerek aşırı uyarılmayı azaltır. Bu sayede ağrı hissini hafifletir, nöbetleri ve kaygıyı azaltır. Ancak bağımlılık riski barındırdığı için yalnızca reçeteyle temin edilir ve dikkatli kullanılmalıdır.







Lyrica, vücutta belirli bir süre kalmaya devam eder. Genel kabul gören bilgilere göre ilacın büyük bir kısmı 32-35 saat içinde vücuttan atılırken, kanda 35 saate kadar, idrarda ise 5-6 güne kadar tespit edilebilir. Bazı çalışmalarda, kanda 6 güne kadar kalabildiği de belirtilmiştir.

Standart iş yeri uyuşturucu testleri genellikle pregabalin taraması yapmaz. Ancak kötüye kullanım şüphesi varsa, Lyrica için özel test talep edilebilir. Bu nedenle test öncesinde ilacı bırakan kişilerin, vücuttan tamamen atılım süresini göz önünde bulundurarak test vermesi önerilmektedir.