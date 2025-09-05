İlker Koçaş Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Türk basın dünyasının deneyimli isimlerinden biri olan İlker Koçaş, dış politika ve uluslararası gelişmeler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Hem yazılı basında hem de televizyon haberciliğinde görev alan Koçaş, kariyeri boyunca önemli birikim elde etmiş isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, İlker Koçaş kimdir, kaç yaşındadır ve özel hayatına dair neler bilinmektedir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

İlker Koçaş Kaç Yaşında? Nereli?

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İlker Koçaş, 37 yaşındadır.

İlker Koçaş Eğitimi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi ile Binghamton University iş birliği kapsamında Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır.

Ardından İngiltere’de Bournemouth University Uluslararası Gazetecilik (MA) yüksek lisans programını bitirmiştir.

İlker Koçaş Kariyeri

Profesyonel medya kariyerine televizyon alanında başlayan Koçaş, uzun yıllar NTV’de haber editörü olarak görev almış ve özellikle dış haberler konusunda uzmanlaşmıştır.

2021 yılında Hürriyet Gazetesi’ne katılan Koçaş, burada Dış Haberler Editörü olarak çalıştıktan sonra Baş Dış Haberler Editörü pozisyonuna yükselmiş ve yaklaşık üç yıl boyunca bu görevi sürdürmüştür.

2024 yılında yeniden televizyon haberciliğine dönerek CNBC-e bünyesine geçen Koçaş, halen burada Dış Haberler Editörü olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca gazetecilik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da üretim yapan İlker Koçaş’ın “Gölgesiz Kadınlar” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

İlker Koçaş Evli mi?

İlker Koçaş’ın evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Koçaş, daha çok mesleki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

Gerek televizyon gerekse yazılı basında dış haberlere odaklanan çalışmaları, güçlü analizleri ve uluslararası gündeme dair yorumlarıyla İlker Koçaş, habercilik alanındaki kariyerini aktif şekilde sürdürmektedir.