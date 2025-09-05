AK Parti Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye Sert Eleştiri...

Adı şaibeli kurultaylar, yolsuzluklarla anılan CHP, son zamanlarda yargıya yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor..AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin yargıya yönelik açıklamaları sonrası sert eleştirilerde bulundu.'Kongrede şaibeyi bulaştıran sizsiniz, pavyonlarda dolarlarla delege satın alan sizsiniz, delegelere göre birine iPhone, birisine ev, birisine araba işte rayiç bedelden kimin ne kadar rayiçi varsa ödeyip Türk siyasetini demokrasiyi lekeleyen sizsiniz.' diyen İnan'ın, konuya ilişkin açıklamaları şöyle:Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım şebekesinin lideri Netanyahu'yu yargılıyor. Bir Amerikalı senatör de şunu diyor, 'Biz bunları Amerika liderlerini, işte İsrail'in liderlerini yargılamak için kurmadık ki. Biz bunu Afrika'nın liderlerini Ortadoğu'nun liderlerini yargılamak için kurduk' diyor.O elitist kafanın değerli teşkilat mensuplarımızın yansıması bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar mahkemeleri tek parti döneminden itibaren bu ülkede demokrasi savaşı verenleri yargılamak için kurdular.Mahkemelere şu gözle bakıyorlar; Refah Partisi'ni kapatmak için görevini yapan bir organ olarak bakıyorlar, Fazilet Partisi'ni kapatmak için kurulmuş bir organ olarak bakıyorlar. An gelir AK Partiyi de kapatırız, mahkemeler bunun için vardır diyorlarYıllar önce hatırlıyorsunuz bir tane Cumhuriyet Halk Partisi mensubu orduya sırf darbe teşebbüsünde bir olgunlaşma yaratamadıklarından dolayı kağıttan kaplan demişti.Orduyaya bakışları da bu, mahkemelere bakışları da bu.Onlar anca muhafazakar insanları, AK Partilileri, merkez sağda kim siyaset yapıyorsa, kendilerinden kim farklı düşünüyorsa onları yargılamak için bir mahkeme düzeneği kafalarında tasavvur var.Ya kardeşim sizin yaptığınız kongrede şaibeyi bulaştıran sizsiniz, pavyonlarda dolarlarla delege satın alan sizsiniz, delegelere göre birine iPhone, birisine ev, birisine araba işte rayiç bedelden kimin ne kadar rayiçi varsa ödeyip Türk siyasetini demokrasiyi lekeleyen sizsiniz. Şikayet edenler de CHP'li.Bugün televizyonlarda bir önceki milletvekili, bugün de baş gazeteci olan kişi bunların hepsini de şifre ediyor. Ya siz yargıdan nasıl bir şey bekliyorsunuz? Bu yargı adlı bir şekilde demokratik bir şekilde herkesin hukukunu korumak için kurulan bir düzen. O nedenle bu küstahlıklarınızı, yargımıza yönelik tehditlerinizi Van'da şiddetle Kınıyoruz.Ne yargımıza, ne emniyet mensuplarımıza ne de bu ülkenin kurumlarını hedef göstererek Jakobenlik yapamayacaksınız