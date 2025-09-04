  • USD: 41,09 - 41,16
Tüm zamanların zirvesi: Gram altın bir kez daha rekor kırdı

Gram altın, güne 4 bin 717 lirayla başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gramı saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 717 liradan başlayarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, rekorun ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 675'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 689 liradan, Cumhuriyet altını ise 30 bin 617 liradan satışa sunuluyor.