Özel Kaosa Sürüklüyor! Yargıyı Hiçe Saydı...

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek yönetimin görevden uzaklaştırılması partide büyük kaosa yol açarken, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in yargı kararını hiçe sayarak 'Seçilmemiş birini kabul edemeyiz. İl başkanımız görevinin başındadır' açıklaması yaparak kaosu daha da körükledi.Mahkeme kararıyla görevlendirilen isimlerden Gürsel Tekin ise, 'İl Başkanlığı binasına mutlaka gideceğiz. Amacımız CHP'yi adliye koridorlarından çıkartıp hukuk kurallarıyla yönetmek' açıklaması yaptı. İstanbul'da 8 Ekim 2023'de gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme önceki gün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar vermesinin yankıları sürüyor.Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi. Görev tebligatı ise belirlenen isimlere henüz ulaşmamışken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i CHP'den ihraç ettiklerini duyurdu.Özgür Özel dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, 'Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir.Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.Özgür Çelik'in seçildiği kurultayda oy kullanan, görevinin başında olan delegeler bugün noterde kuyrukta. Bütün arkadaşlarımız, 'İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz.İrademizin arkasındayız' diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar' dedi. Özel'in yargı kararı sonrası partide yaşanan krizi daha da büyütecek yönde açıklamalar yapması tepki çekti.Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine geçici olarak getirilen isimlerden Gürsel Tekin, 'Görevimin başındayım, planlamalarımızı yapıyoruz. İhraç kararını ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim ve arkadaşlarımın amacı birlikteliği sağlamaktır.Partinin birbirinden ne kadar kopuk olduğu ortadadır ve biz artık bu beraberliği sağlamak istiyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğiz. Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim. Uygun bir zamanda o binaya mutlaka gideceğiz. CHP İstanbul il binası bütün arkadaşlarımıza yeter. Kavga etmek, ayrıştırmak için değil; birleşmek ve kucaklaşmak için geliyorum.Ben o partinin ağabeyiyim. Amacımız, CHP'yi adliye koridorlarından çıkartıp, partinin hukuki kurallarıyla yönetmek. Ben hayatım boyunca hiçbir grubun adamı olmadım. Benim için 'o grup, bu grup' yok; CHP ve 6 ok var. Ben 6 okun adamıyım. Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hatta Baykal'ın adamıyım... Ben CHP'nin adamıyım' dedi.Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise, 'Gürsel Tekin ve arkadaşları geçici heyet olarak atandı. Onlardan içlerinden birini seçecekler ama daha tebligat gelmemiş, Gürsel Tekin görevi kabul etmemiş.Resmi bir şey olmadan, genel kurulu toplamadan Özgür Özel'in 'Gürsel Tekin'i ihraç ettim' demesi vahim. Gürsel Tekin tezkeresini almamış, görevini almayan ve yapmayan bir adamı nasıl ihraç ediyorsun. Tekin, belki başkan seçilmeyecek, başkası başkan olacak ama bu kin ve nefret gözünü bürümüş. Aklıselim davransana Özgür Özel! Biraz sakin ol. İsmet İnönü 24 saat beklerdi, Ecevit ve Baykal bir karar vermeden önce üç gün beklerdi.Özgür Özel ağzına geleni söylüyor. Yanında bilgi ve becerisi olan arkadaşlar ve yüzlerce insan var. Bu sağduyu ile yapılacak bir iş. Genel Başkan eski ve yenileri toplayıp bu krizi çözmesi lazım. Ankara'dan mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel, bunun altından kalkamaz' diye konuştu.Gazetecİ ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da, Özgür Özel'in Gürsel Tekin'i ihraç ettiğine dair açıklaması sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin'in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız'ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı? 300 sayfa ifade verdi, biriniz karşısında duramadı' dedi.CHP'li belediyelerdeki skandallardan örnekler veren Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: 'Adam, tek tek itiraf rüşveti etmiş. Kimse salak değil, aptal yerine koymayın. Senin özel kalem müdürün para aldım diye itirafta bulunmuş. Rüşvete göz mü yumacağız?'