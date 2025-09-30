İstanbullunun Metrobüs Çilesi Bitmiyor!

İstanbul'da ulaşım ciddi bir sorun haline gelmeye başladı.Yanan otobüsler, sık sık arızalanan metrobüsler...İstanbul'da çile haline gelen ulaşım sorununa bugün bir yenisi daha eklendi.Sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan ve Edirnekapı'ya gelen vatandaşlar, metrobüs arızası ile karşılaştı.Metrobüsün arıza yapması sonrası durakta yoğunluk oluşurken, vatandaşlar dakikalarca bekledi.Durakta bekleyen ve o anları kayda alan vatandaşlar ise metrobüsün sürekli arıza verdiğini ve bunun genelde de Edirnekapı'da olduğunu not düştü.