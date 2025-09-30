Emekli Maaşında Son Durum!

Emekli maaşı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli zammı için yeni oran ortaya çıkacak. 16.881, 17.500,18.800,19.500 TL maaş alanlar ne kadar zam alacak? İşte SSK, Bağkur emekli maaşı zamları için yeni tablo…SSK Bağkur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Bu yıl hükümet yetkilileri ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi.Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor.Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:Toplam enflasyon: Yüzde 6,71Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 1,638. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 11Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,81Bu rakamın gerçekleşmesi halinde SSK Bağkur emekli maaşına şimdiden yüzde 6,71 artış yaşanacak. Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranı yüzde 11.13 olarak bekleniyor. Tabi enflasyon yüzde 29.66'nın üzerinde çıkarsa bu oranda yükselecek. Altında bir rakam oluşması halinde ise düşecek.Örneğin Merkez Bankası'nın beklentisi olan yüzde 24 oranında bir enflasyon yıl sonunda gerçekleşirse bu kez 6 aylık oran yüzde 6.29 olacak. Merkez Bankası'nın üst bant tahmini yüzde 29 gerçekleşirse bu kez oran yüzde 10.56 olarak hesaplanacak.