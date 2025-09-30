Can Holding soruşturması derinleşti! Ciner Medya Grubu satışında kara para akladılar!

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma genişliyor.Soruşturma kapsamında 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, şirket yöneticisi Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Şirket sahiplerinden Mehmet Şakir Can firari olarak aranırken, operasyonda Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu.CİNER'İN OĞLU DA GÖZALTINDASoruşturma, 11 Eylül'de Can Holding'e yönelik operasyonun ardından önceki gün Ciner Holding'e sıçradı. Savcılık, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarının, Can Holding'e satışında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğunu saptadı.Ciner Grubu'na ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik Üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan eşzamanlı operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Yurtdışında olan Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında, Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Çiğdem Yılmaz ve Gökhan Şen gözaltına alındı.KAYNAĞI BELİRSİZ PARASoruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, CİNER Holding, medya kuruluşlarının satışı için Can Holding ile 575 milyon dolara anlaştı. 350 milyon dolar Can Holding bünyesindeki Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nden Ciner Holding hesaplarına aktarıldı. Para transferi iki işlemle yapıldı. İlk işlemde 300 milyon dolar, ikinci işlemde de 50 milyon dolar gönderildi.Ancak yapılan çalışmalarda, Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'ne bu para kaynağı belirsiz şekilde girdi. Para, banka hesaplarına bavullarla taşınarak elden yatırma şeklinde sokuldu. Medya grubunun satışı için kimliği belirsiz kişiler üzerinden toplanan paraların ortak bir kasada toplandığının değerlendirildiği öğrenildi. Başsavcılık bu paranın kimler tarafından toplandığını mercek altına alırken, kaynağı belirsiz paranın izi sürülmeye başlandı.Paranın kaynaklarının belirlenmesi için başsavcılık her iki şirketin de detaylı para trafiğini incelemeye aldı. Bunun için BDDK ve MASAK'tan paranın kaynağının tespit edilmesi, uluslararası para trafiğinin ortaya çıkarılması için detaylı rapor istenildi. Muvazaalı satışın arkasındaki üst düzey planlayıcıların da başsavcılığın soruşturmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.'SATIŞ SÜRECİNİ TEKDAĞ ORGANİZE ETTİ'Operasyonun ardından kaçan ve bir süre sonra yakalanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a satışın nasıl yapıldığıyla ilgili sorular yönetildi. Tutuklanan Can'ın ifadesinde, Ciner Holding'den Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili 'Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı' dediği belirtildi.CİNER'İN İLK VUKUATI DEĞİLYurtdışında olduğu için hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlerine de kayyum atandıMilyarlarca dolar değere sahip bu şirketlerle birlikte Ciner, genç yaşlarda kâğıt kaçakçılığı ile suçlanmış, 1998'de 'kara para aklama' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bu olaydan yalnızca beş gün sonra Mercedes kaçakçılığından 5 Park Holding yöneticisi ile birlikte gözaltına alınan Ciner hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.2000'li yıllarda medya sektörüne adım atan Ciner'in servetinin kaynağının bir dönem Susurluk olayının kilit isimlerinden 'kumarhaneler kralı' Ömer Lütfü Topal'dan geldiği iddia ediliyor.KAMU İŞLETMELERİNE RÜŞVETLE ÇÖKTÜCİNER'İN maden ve enerjideki en önemli adımlarından biri yıllık 5 milyar kilovatsaat üretim gücündeki Çayırhan Termik Santrali'ydi. Santral ve bu santrale yakıt sağlayan kömür ocağı Ciner'e 20 Haziran 2000'de devredildi.Devir işleminin usulsüz olduğu anlaşılınca, belge altında imzası bulunan üç bürokrat rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Ciner'in yardımcısı Erhan Aygün'ün, ihale sürecinde TEAŞ genel müdürüne 100 bin dolar, yardımcısına 30 bin dolar rüşvet verdiği belgelenmişti. Ciner son yıllarda madencilik alanındaki satın alma hamleleriyle soda külü üretim kapasitesini 9.5 milyon tona çıkardı ve dünyanın sayılı üreticileri arasında girdi.Cam ve kimyasal alanında Eti Soda, Kazan Soda Elektrik ve Park Cam şirketlerini bulunduran Ciner Grubu, Park Denizcilik çatısı altında 1997 yılından beri Hopa Limanı'nı işletiyor.