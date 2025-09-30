Bingöl’de korkutan kaza! 5 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen olayda, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir otomobil yan yatarken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Kültür Çevreyolu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir araç yan yattı. Kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
