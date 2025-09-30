  • USD: 41,50 - 41,57
Altında Rekor! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları, son bir haftadır süren güçlü yükselişini devam ettiriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metal; jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi, başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 3.867 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Gram altın ise 5 bin 186 TL'yi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

Ekleme: 30.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:32 / Editör: Erhan Şimşek
Altında Rekor! İşte Fiyatlar...Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bu nedenle güncel alış satış fiyatları hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. ABD'de hükümetin kapanması riskiyle rekor yenileyen ons altın 3 bin 867 dolara kadar çıktı. Dün 5 bin 100 TL'ye ulaşarak rekor kıran gram altın güne yine rekorla başladı. İşte, 30 Eylül 2025 Salı güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.166,3460

Satış: 5.167,0150

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.847,54

Satış: 3.848,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.266,1500

Satış: 8.448,0700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 33.065,5700

Satış: 33.689,9100

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 34.235,00

Satış: 34.497,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 16.478,68

Satış: 16.894,04

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 33.060,68

Satış: 33.684,75

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 34.450,84

Satış: 35.322,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.889,48

Satış: 3.939,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.790,90

Satış: 5.007,31

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 85.271,00

Satış: 86.044,00