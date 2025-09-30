Altında Rekor! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları, son bir haftadır süren güçlü yükselişini devam ettiriyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sarı metal; jeopolitik riskler, artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi, başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 3.867 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Gram altın ise 5 bin 186 TL'yi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

Alış: 5.166,3460Satış: 5.167,0150Alış: 3.847,54Satış: 3.848,28Alış: 8.266,1500Satış: 8.448,0700Alış: 33.065,5700Satış: 33.689,9100Alış: 34.235,00Satış: 34.497,00Alış: 16.478,68Satış: 16.894,04Alış: 33.060,68Satış: 33.684,75Alış: 34.450,84Satış: 35.322,72Alış: 2.889,48Satış: 3.939,74Alış: 4.790,90Satış: 5.007,31Alış: 85.271,00Satış: 86.044,00