Osmaniye'de Cani Baba Böyle Görüntülendi!

Kent otogarında tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan Nilgün Kıtay, ağır yaralanırken dehşet dolu olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Ekleme: 3.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 3.09.2025 - 14:47 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: DHA
Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında Nilgün Kıtay ve babası arasında tartışma çıktı.

KIZINI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine babası, yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay'a bir el ateş ederek yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nilgün Kıtay sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

CANİ BABA GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

