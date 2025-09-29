Terör Devleti Barbarlığın Dozunu Artırdı!

Siyonist İsrail, tüm küresel tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nde barbarlığını sürdürüyor.Saldırılarını daha da yoğunlaştıran katil İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında evleri havaya uçurdu.Son 24 saatte birçok bölgeye düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 kişi hayatını kaybetti.Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, sürgüne zorladığı Filistinlileri güvenli denilen bölgelerde de hedef alıyor.Al Jazeera'ya konuşan Filistinli bir baba, Gazze'den kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından vurulduklarını belirtti.Yaralanan çocukları Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören baba, ailesinin İsrail ordusunun güvenli bir geçiş yolu olduğunu söylediği Er-Raşid Caddesi'nde saldırıya uğradığını söyledi.'Altı kız ve bir erkek çocuk babasıyım. Kızlarımdan biri öldü, iki kızım ve oğlum yaralandı' diyen baba, 'Ölümden ölüme' koşuyoruz diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 2,5 aylık Eid Mahmud Ebu Jamma, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.Gazze Sağlık Bakanlığı, 147'si çocuk olmak üzere 440 kişinin açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü kaydetmişti.Sivil Savunma yetkilisi ise İsrail'in yakıt sevkiyatını kasıtlı olarak engellemesi nedeniyle Gazze'deki kurtarma hizmetlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal girişiminin ve yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nin de yer aldığı Ortadoğu bölgesinde, 'harika' gelişmeler olabileceğine dair paylaşımda bulundu.Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ortadoğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var' ifadesini kullandı.ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasına dair yeni gelişmelerin yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımının devamında, 'Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız' değerlendirmesinde bulundu.Trump'ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.