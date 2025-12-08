Intel'den Dev Anlaşma!

Mali tablolarını düzeltmek için yoğun çaba sarf eden teknoloji devi, tarihinin en büyük stratejik ortaklıklarından birine imza attı. NVIDIA ve SoftBank ile yapılan iş birliklerinin ardından, şimdi de Intel Tata anlaşması teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Şirket, Hindistanlı Tata Electronics ile 14 milyar dolar değerinde devasa bir yatırım için el sıkıştı.Reuters'ın raporuna göre bu iş birliği, Hindistan'ı küresel çip üretiminin yeni merkezi yapmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Gujarat eyaletinde ülkenin ilk “yarı iletken üretim tesisi” (Fab) inşa edilecek. Ayrıca Assam eyaletinde de çiplerin montaj ve test süreçleri için bir OSAT tesisi kurulacak.Intel CEO'su Lip-Bu Tan ve Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Hindistan'ın yerli üretim vizyonuyla da örtüşüyor. CEO Tan, artan PC talebi ve yapay zeka adaptasyonu nedeniyle Hindistan pazarını büyüme stratejilerinin merkezine koyduklarını belirtiyor.Ancak bu dev yatırımın önünde zorlu bir yol var. Intel'in Almanya Magdeburg'daki tesisinde yaşadığı gecikmeler ve işten çıkarmalar, şirketin yurt dışı genişlemesindeki riskleri hatırlatıyor. Hindistan'ın henüz olgunlaşmamış tedarik zinciri altyapısı nedeniyle, Gujarat fabrikasının tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin yılları bulabileceği konuşuluyor.Yine de 14 milyar dolarlık bu nakit girişi ve ortaklık, Intel Foundry birimi için hayati önem taşıyor. Şirket, bu hamleyle hem 18A ve 14A üretim süreçlerine kaynak yaratmayı hem de tedarik zincirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.