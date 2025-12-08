Bahis Skandalında 29 Şüpheliye Tutuklama Talebi!
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ne bağlı bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Trabzonspor'un futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.
29 TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri için 19 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İfade işlemlerinin ardından aralarında Galatasaraylı futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor başkanın Şahin Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
ZORBAY KÜÇÜK'E ADLİ KONTOL TALEBİ
Aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
Tutuklama istemiyle sevk edilenler:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Emrah Çelik
Yunus Emre Tekoğul
Metehan Baltacı
İzzet Furkan Malak
Bartu Kaya
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Murat Sancak
Orkun Özdemir
Kadir Kaan Yurdakul
Faruk Can Genç
Alassane Ndao
Ensar Bilir
Oktay Aydın
Yücel Gürol
Mert Hakan Yandaş
Ersen Dikmen
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Ahmet Okatan
Gürhan Sünmez
Mehmet Emin Katipoğlu
Volkan Erten
Şahin Kaya
Ümit Kaya
Adli kontrol talebiyle sevk edilenlerin listesi
Abdulsamet BURAK
Cengiz DEMİR
Erhan ÇELENK
İsmail KALBURCU
Salih MALKOÇOĞLU
Samet KARABATAK
Tolga KALENDER
Uğur Kaan YILDIZ
Gamze NELİ KAYA
Zorbay KÜÇÜK