Bahis Skandalında 29 Şüpheliye Tutuklama Talebi!

'Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ne bağlı bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Trabzonspor'un futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri için 19 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İfade işlemlerinin ardından aralarında Galatasaraylı futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor başkanın Şahin Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Aralarında üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.Ahmet Abdullah ÇakmakEren KaradağUğur Adem GezerEmrah ÇelikYunus Emre TekoğulMetehan Baltacıİzzet Furkan MalakBartu KayaArda TürkenMuhammed Furkan ÖzhanYusuf ÖzdemirMurat SancakOrkun ÖzdemirKadir Kaan YurdakulFaruk Can GençAlassane NdaoEnsar BilirOktay AydınYücel GürolMert Hakan YandaşErsen DikmenKerem Yusuf SirkeciEmircan ÇiçekAhmet OkatanGürhan SünmezMehmet Emin KatipoğluVolkan ErtenŞahin KayaÜmit KayaAbdulsamet BURAKCengiz DEMİRErhan ÇELENKİsmail KALBURCUSalih MALKOÇOĞLUSamet KARABATAKTolga KALENDERUğur Kaan YILDIZGamze NELİ KAYAZorbay KÜÇÜK