Tekirdağ Merkezli Tarihi Operasyon! Bakan Duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu dev operasyonla, Tekirdağ merkezli 18 ilde faaliyet gösteren nitelikli dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yüksek kâr vaadiyle kurulan paravan şirketler üzerinden tam 537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tarihi vurgunun şaşırtıcı boyutları, şüphelilerin banka hesaplarındaki 5 milyar TL'lik dev işlem hacminin tespit edilmesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.Şebekenin çalışma şekli, kurulan düzenin boyutlarını ortaya koyuyor. Şüpheliler, vatandaşlara yüksek kâr vaadi sunarak güvenlerini kazanmak amacıyla paravan şirketler kurdu. Bu yöntemle tam 537 kişiden para toplayarak dev bir mağduriyet yarattılar. Yapılan soruşturmada, şebekenin mağdurlardan elde ettiği toplam dolandırıcılık miktarının akıl almaz bir seviyede, 984 milyon TL olduğu tespit edildi. ,Ancak vurgunun büyüklüğü bununla da sınırlı kalmadı; yapılan incelemeler, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar TL gibi astronomik bir işlem hacmi bulunduğunu da gözler önüne serdi. Bu detaylar, operasyonun Türkiye tarihindeki en büyük dolandırıcılık şebekelerinden birini çökerttiğini kanıtlıyor.Operasyon kapsamında yakalanan 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 41'i nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kalan 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.