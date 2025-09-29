Gürsel Tekin’den CHP yönetimine: Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen ve Özgür Özel yönetimi tarafından partisinden ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP yönetimini topa tuttu.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tekin CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti.CHP'nin Adapazarı ilçe kongresinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Buradan partimize darbe yapmak isteyen harici ve dahili hainlere seslenmek isterim; biz 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na binen ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz.' ve 'Direndik ve il başkanlığı katına o alçağı sokmadık.' sözlerine Gürsel Tekin'den sert tepki geldi.GÜRSEL TEKİN'DEN ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT YANITSosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Başarır'a yanıt veren Tekin, 'Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…' diyerek sözlerine başladı.'HESAP VERECEKSİNİZ''Temiz eller' vurgusunda bulunan Tekinsözlerini kullandı.GÜRSEL TEKİN 'HODRİ MEYDAN' DEDİKendisi hakkında linç ve karalama kampanyası yürütüldüğünü dile getiren Tekindedi.'AĞZINIZDAN DÖKÜLENLER ÇAMUR DEĞİL, LAĞIM OLMUŞ'Tekin, CHP yönetiminin yolsuzluk ve rüşvete adı karışanlar ile ortak yol yürümesine tepki göstererek, 'Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız? “Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim” derler. Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar. O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş! Biz susunca sustuğumuzu sandınız. Ama unutmayın: CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır' açıklamasında bulundu.