Güllü'nün patronundan şoke eden açıklama! 'Kesinlikle öldürüldü'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Güllü'nün ölümü hakkında şüpheler devam ederken, ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın'dan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.Bugün katıldığı Gel Konuşalım adlı programda konuşan patron Ferdi Aydın, sunucunun yönelttiği 'Sizce öldü mü öldürüldü mü?' sorusu üzerine sanatçının ölümü hakkında şu sözlerle açıklamada bulundu:'Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon yok. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu. Güllü Hanım 01.30'da yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor.. Oğlu gece 03.00'te oraya geliyor. 06.00'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan.'Güllü'nün serveti olup olmadığının da araştırılması gerektiğini öne süren Aydın, şu ifadeleri kullandı:'Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım.'Güllü'nün ölümü sonrası olayın kaza mı yoksa kasıtlı suç mu olduğuna ilişkin tartışmalar devam ederken, otopsi raporu yayımlandı. Ünlü sanatçının otopsi raporunda, vücudunda yüksekten düşmeye bağlı çoklu kırıklar ve iç kanamalar olduğu fakat herhangi bir darp veya cebir bulgusuna rastlanmadığı ortaya çıktı.Yapılan diğer incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesinin alındığı bildirildi. Araştırma sonucunda yerlerin mavi sabunla temizlendiği öğrenildi. Güllü'nün yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.