Bursa'da Park Yaktılar!

Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında bilinmeyen bir nedenle ateş yakarak parkın bir bölümünü tutuşturdu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'nde yangın çıktı.Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında ateş yaktı.Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli.Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız' dedi.