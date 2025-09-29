Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Son durak Adıyaman

Tüm yaptırım ve uyarılara rağmen başıboş köpek tehdidi son bulmuyor. Dehşet anlarının son durağı bu kez Adıyaman oldu. Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki A.E. isimli çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen köpeklerin toplatılması ve güvenli alanlara alınması için TBMM'den yasa geçti. Ancak belediyeler köpekleri toplamıyor ve toplanmayan köpekler de özellikle çocuklara zarar vermeye devam ediyor. Son olay ise Adıyaman'da yaşandı.Adıyaman merkeze bağlı İndere köyünde yürüyen 11 yaşındaki A.E., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.