Almanya Uçağı Tanıttı! Hedef 2029

Alman savunma teknoloji girişimi Helsing, Münih yakınlarındaki fabrikasında yeni bir otonom silahlı insansız hava aracı modeli kamuoyuna sundu. 'CA-1 Europa' adı verilen ve V kuyruklu köşeli hatlara sahip araç, çeşitli görev tiplerinde görev alabilecek şekilde geliştiriliyor.Yapılan açıklamaya göre Helsing CA-1 Europa, ilk uçuşunu 2027'de yapacak. Önümüzdeki dört yıl içinde, yani 2029'da ise kullanıma hazır hale gelecek. Helsing, yapay zeka destekli bu sistemin tek başına görev yapabileceğini, aynı tipten yoğun gruplar halinde hareket edebileceğini ya da “wingman” (mürettebatlı savaş uçaklarıyla takım olarak görev yapma) formasyonunda pilotlu jeti destekleyebileceğini belirtti.ABD Hava Kuvvetleri geçen yıl, F-47 için Anduril ve General Atomics gibi şirketleri İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft-CCA) projeleri kapsamında seçmişti. Ayrıca Airbus da benzer bir “jetlerin yanında uçabilen dron” konseptini tanıtmıştı. Helsing de bu yarışa dahil olarak Avrupa içinden bir alternatif olma iddiasında bulunuyor.Anduril ve General Atomics'in operasyonel kullanım hedefleri de 2029 yılına işaret ediyor. Öte yandan bu platformlar ile aynı çizgide olan KIZILELMA'nın 2026'da düşük hacimlerle envantere girmesi bekleniyor. Daha farklı bir kullanım amacı olan ANKA 3'ün de yine 2026'da envantere girmesi hedefleniyor.Öte yandan maliyet ve silah konularında şirket net rakamlar vermekten kaçındı ancak bu tip platformların geleneksel savaş uçaklarından çok daha düşük maliyetli olduğu biliniyor. Helsing ise 2021'de kurulduktan sonra önce savunma firmalarına yapay zeka yazılımları sundu, sonra ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası dronlara yöneldi. 12 milyar dolar değerlemeyle Avrupa'nın en büyük savunma girişimi haline gelen Helsing, Ukrayna için ürettiği HF-1 tipi dronlardan sipariş edilen 4.000 adedin yaklaşık 2.000 adedini teslim ettiğini bildirdi. Ayrıca kendi tasarımı olarak sunulan HX-2 taarruz dronlarının üretimine başlandığını da açıkladı.