İzmir'de CHP'li başkanların çöp kavgası! Suçu birbirlerine attılar

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 4 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi.Buna rağmen Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöplerin toplanmadığı görüldü.İzmir'de günlerdir devam eden çöp krizi vatandaşı isyan noktasına getirirken bölgeye yayılan kötü koku ve çirkin görüntü iki CHP'li başkanı karşı karşıya getirdi.4 gündür toplanmayan çöpler mahalle aralarında birikirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Çarşısı'na giderek temizlik ekiplerine çöpleri toplatma talimatı verdi.Karşıyaka-Çarşı'da aralarında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın da olduğu ekipler çöpleri toplarken vatandaşlar Başkan Cemil Tugay'ın yanına geldi.İzmir sokaklarında kötü görüntü oluşturan ve etrafa pis koku yayan çöplerin toplanmamasından dolayı isyan eden vatandaşların durumdan şikayetç olması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasında tartışma yaşandı.Çöplerin toplandığı esnada Cemil Tugay'ın, Ünsal'a dönerek “Karşıyaka'da 5 yıl başkanlık yaptım. İlçeyi bu hale hiç düşürmedim. Niye doğru düzgün belediyecilik yapmıyorsunuz? Harmandalı'daki sorunlardan, tırların geri dönmesinde yaşanan sorunlardan bahsediyorsunuz. Bu şu an belediye ile işçiler arasında yaşanan bir sorun.” dediği öğrenildi.Yıldız Ünsal ise Cemil Tugay'ın sözlerine şu şekilde karşılık verdi;'Giderken peşinizde bıraktığınız borç dağlarının altından kalkamadık ki sıra hizmete gelsin.'Yaşanan tartışma sonrası Başkan Ünsal'ın belediye hizmet binasına geri döndüğü görüldü.Daha sonrasında Belediye binasına giren Cemil Tugay'ın Başkan Ünsal'ın yanına gittiği ve sendika temsilcisini çağırarak toplantı yaptıkları öğrenildi. Toplantının ardından Tugay, belediye binasından ayrıldı.