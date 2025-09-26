JİHA Destekli Operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla açıklarında gerçekleştirilen başarılı bir deniz operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyon, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) destekli takip sonucu düzenlendi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmada, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekne saniye saniye izlendi. Operasyon kapsamında teknede yapılan aramalarda 210 kilogram skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonda görev alan birimleri tebrik ederek Muğla Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, JİHA Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na teşekkür etti.Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, 'Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.