İsrail lobisinden skandal hamle! Türkiye’ye F-16 ve F-35 satışına engel girişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından, ABD'deki İsrail lobisi Türkiye karşıtı yeni bir adım attı. Kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup göndererek, Türkiye'ye F-16 ve F-35 satışına karşı çıktıklarını açıkladı.

Kongre üyeleri, mektuplarında, Trump'ın Türkiye ile 'önemli bir F-16 anlaşması' ve 'F-35 görüşmeleri' konusunda olumlu mesajlar vermesine tepki gösterdi. Türkiye'ye jet satışının 'ABD yasalarını ihlal edeceğini ve ulusal güvenliği tehlikeye atacağını' ileri sürdüler.Mektupta, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarıldığı hatırlatıldı. 'Bu şartlar yerine getirilmeden yapılacak satış, ABD yasalarının açık ihlali olur' ifadelerine yer verildi. Kongre üyeleri, CAATSA yaptırımlarının arkasında Rusya çekincesi bulunduğunu öne sürdü.Skandal mektupta, Türkiye'nin İsrail'i ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) zor durumda bırakacağı iddia edildi. Kongre üyeleri, 'Ankara'yı ödüllendirmek, bölgedeki müttefiklerimizi zayıflatır' ifadelerini kullandı. ABD'nin Yunanistan, GKRY ve İsrail'i 'önemli müttefikler' olarak gördüğünü belirten Kongre üyeleri, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de 'istikrar bozucu faaliyetlerde bulunmakla' suçladı. Türkiye'ye uçak satışının, 'ABD yasalarına ve Kongre iradesine aykırı bir adım olacağı' iddia edildi.