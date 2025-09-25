Bayrampaşa'da Yolsuzluğun Kılıfı Gıda Kolisi!

İşadamı Alaaddin Berber'in Bayrampaşa Belediyesi hakkında soruşturmadan 3 ay önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Berber, CHP'li belediyenin kendisine düzenlenen organizasyonlara ilişkin hak ediş ödemelerini yapmadığını, alacaklarının ancak 2.5 milyon liralık bin gıda kolisini belediyeye teslim etmesi halinde ödeneceğinin söylendiğini belirterek başkan danışmanı olduğunu iddia etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını başlatmasından 3 ay önce, iş insanı Alaaddin Berber'in belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce ihale kazandığını belirten Berber, seçim sonrası CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin hak ediş ödemelerini yapmak için kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet talep ettiğini ifade etti.31 Mart 2024 seçimlerinden önce Bayrampaşa Belediyesi'nin açtığı ihaleyi, Formel Medya Şirketi olarak ortağım Enes Yaylacı ile birlikte kazandığımızı belirten iş insanı Alaaddin Berber, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede şunları anlattı: 'Seçimlerden sonra yönetim değişti.'Yerel seçimlerden önceki organizasyonlarımıza ilişkin hak edişlerimiz ödenmemeye başladı. Ödenen miktarlar ise hak edişimizin çok altında kaldı. Ekim 2024'te yeniden ihale yapıldı ve verdiğimiz teklifle bu ihaleyi de kazandık.Konser organizasyonlarına başladık. Bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen konserdeydi. İhaleyi 16 milyon TL bedelle kazanmıştık. Ancak yaptığımız organizasyonların sadece yüzde 5 ila 10'u oranında, oldukça düşük miktarlarda ödeme alıyorduk.Belediye Başkanı'nın danışmanı olduğunu öne süren Mahmut Kılıç, beni arayarak belediyeye davet etti. Bunun üzerine Mali Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü'nden sorumlu Hakan Sarıaydın'ın odasına gittim.Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın ve Destek Hizmetler Müdürü Emre Şahin ile görüştüm. Mahmut Kılıç, ihaleyi düşük fiyatla aldığımızı belirterek büyük zarar edeceğimizi, belediyede bulunan alacaklarımızın ödenmeyeceğini ve paramızın değerini yitireceğini söyledi.2 bin adet gıda kolisini belediyeye teslim etmemiz halinde, içerideki alacaklarımızın düzenli ödemelerle bize yapılacağını; aksi takdirde iflas edeceğimizi söyledi. Diğer kişiler de bu durumu onayladılar.Bu durumu ortağım Enes Yaylacı'ya ilettikten sonra, kolileri almaya karar verdik. Toplam 2 bin adet gıda kolisi için 2,5 milyon TL'ye anlaştık. Belediyeden, eski alacaklılarımıza olan borçlarımızdan dolayı 1 milyon TL ödemeyi aldık, kalan 1,5 milyon TL'yi ise çek olarak verdik.Bir süre ödemelerimiz düzenli olarak yapıldı. Ancak daha sonra ödemelerimiz neredeyse tamamen durdu.Ben ve ortağım Enes Yaylacı, Bayrampaşa Belediyesi'nden aldığımız ihalelere ilişkin hak edişlerimizin ödenmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadık. Bu konuda Hakan Sarıaydın, Emre Şahin ve Mahmut Kılıç isimli şahıslar hakkında şikâyetçiyiz.Anlatmış olduğum konularla ilgili evrakları dosyaya delil olarak sunuyorum.