Ankara'da Organize İşler! Mansur'un İhaleleri İnceleniyor...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı belediye konserlerinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler, MASAK tarafından hazırlanan raporlarla tek tek ortaya kondu. Toplamda 759 milyon liralık bir konser yolsuzluğu tespit edilirken, sanatçılara ödendiği iddia edilen paraların aslında ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi.CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 ile 2024 yılları arasında düzenlediği ve toplamda 759 milyon lira harcandığı belirtilen 32 konserle ilgili yürütülen soruşturma genişletiliyor. Müfettiş raporlarına göre, ilk belirlemelere göre 154 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan 47 dosya, Ankara Mali Şube ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde inceleniyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğuna ilişkin MASAK raporlarında, 5 şirketin yanı sıra bazı sanatçıların da süreçte kullanıldığına dair bulgular yer aldı. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek meblağlarda ödeme yapılmış gibi gösterildiği, ancak bu ödemelerin ardından paraların elden ya da farklı yollarla ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı tespit edildi.CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği ve 759 milyon TL harcandığı belirtilen 32 konsere ilişkin başlatılan soruşturmada, 154 milyon liralık kamu zararı iddiası öne çıkıyor. Soruşturma kapsamında, aralarında belediye yöneticileri ve organizasyon şirketlerinin sahiplerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşılırken kamuoyunda büyük yankı uyandıran konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkarıldı. Etkinliklere ödenen yüksek ücretlerin ifşa edilmesinin ardından, adı geçen bazı sanatçılar kamuoyunun tepkisi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Sanatçılar, kendilerine bildirilen ücret dışında kalan yüklü miktarların nereye aktarıldığını bilmediklerini ifade etti.Yılbaşı konserleriyle gündeme gelen sanatçılardan Hadise, kendisine 94 milyon lira ödendiği iddialarını yalanlayarak gerçekte 20 milyon lira aldığını açıkladı. Benzer şekilde, Gülşen'e 78 milyon değil 8 milyon lira, Kenan Doğulu'ya ise 13.6 milyon değil 7 milyon lira ödendiği belirtildi. Mor ve Ötesi grubu ise yaptığı açıklamada, “Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Grup, kendilerine atfedilen 71 milyon TL'lik ödemenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bahsi geçen 71 milyon TL tutarını bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece hayal ürünü” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, öne sürülen rakamlarla gerçek ödemeler arasındaki farkın nereye gittiğine dair herhangi bir bilgileri olmadığını vurguladılar.Soruşturmada organizasyonların hep aynı 5 şirket üzerinden yapıldığı ve bu şirketlerden elde edilen paraların yeni kurulan bazı firmalara farklı yollarla aktarıldığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihalelere ilişkin 47 dosya halindeki evrakları detaylı incelemeye aldı. İlerleyen süreçte bazı sanatçıların da ifadeye çağrılması bekleniyor.Operasyon kapsamında bir belediye çalışanının daha gözaltına alındığı ve toplam gözaltı sayısının 14'e çıktığı öğrenildi. Bilirkişi raporunda, konser veren sanatçılara organizasyon şirketleri tarafından yüksek miktarlarda ödeme yapıldığı gösterilirken, bu ödemelerin ardından paraların elden ya da çeşitli yollarla ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı tespit edildi.Bilirkişi raporlarında da bu ödeme uyumsuzluklarına yer verilirken, konser veren sanatçıların da bu konudaki tutarsızlıklar hakkında bilgi almak üzere önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılacağı öğrenildi.32 konser için yapılan hizmet alımlarının tek bir şirket üzerinden gerçekleştirildiği ve bu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü ortaya çıktı. Konserlere KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652 lira ödendiği ve bu miktarın büyük bir bölümünün yalnızca 4 şirkete aktarıldığı tespit edildi. 4 şirkete yapılan toplam ödemenin 608 milyonu aştığı ve bu rakamın konser bütçesinin yaklaşık yüzde 80'ine karşılık geldiği belirlendi. MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen tutar ise toplam harcamaların yalnızca yüzde 20'sini oluşturuyor. Ancak, bu ödemelerde de çeşitli uyumsuzluklar tespit edildi.Müfettişlerin incelemelerinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin, faaliyet alanlarıyla ilgisi olmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu şekilde 304 milyon TL'nin üzerinde bir tutarın konser organizasyonları aracılığıyla aktarıldığı tespit edildi. Belediye iştirak şirketlerinin, konserle ilgisi olmayan Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi firmalara milyonlarca liralık konser faturaları kestikleri ortaya çıktı.