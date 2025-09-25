Altın Fiyatları Düşüşte Mi? İşte Son Durum...

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ile rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yatırımcıların yükselişin ardından kârlarını realize etmesi ve piyasanın Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını sindirmesi ile bir miktar geri çekildi.Güne 3751 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı şu sıralar 3738 dolar seviyesine kadar indi.Gram altın ise 5 bin TL altına gerileyerek 4984 TL seviyesine kadar indi.Piyasalar şu anda Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksinin Cuma günü açıklanmasına odaklanmış durumda. Endeksin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artış göstermesi bekleniyor. Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları, işgücü piyasası hakkında ek ipuçları verebilir.Uzmanlara göre, piyasalar şu anda bu yıl Fed'in iki kez daha faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekim ayı için bu olasılık yüzde 93, Aralık ayı için ise yüzde 77.