Türkiye'ye teşekkür mesajı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM kürsüsünden seslendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuştu. Gazze halkının yanında olduklarını söyleyen Şara, Türkiye'ye, ülkesine verdiği desteklerden ötürü BM kürsüsünde teşekkür etti.Şara'nın açıklamaları şu şekilde:İntikam değil adalet için savaştık. Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. 1974 anlaşması doğrultusunda uluslararası topluluğunda bizim yanımızda durmasını istiyoruz saldırılar karşısında.Eski rejim düşer düşmez çok net bir politika ortaya koyduk. Güvenlik, istikrar ve ekonomik gelişme üç temel prensibimizdi.Kaybolanlar için bir komisyon kurduk. Şimdi de tabii ki meclis için yasama için ve tüm kurumların eski hallerini lağvederek yeni kurumlar kuruyoruz.Hem küresel hem de bölgesel ortaklarımızla çalışarak yaptırımların kaldırılması için çaba gösterdik. Ve artık yaptırımları kaldırdık. Birçok uluslararası şirket Suriye pazarına girmeye başladı.Artık Suriye kurumlarını sıfırdan yasalarını yazarak yeni bir Suriye inşa etmektedir. Suriye antik medeniyet ve kültürün merkezi olan yerdir.Yalanlar ortadan kalktı ve gerçekler ortaya çıktı. Suriye dünya uluslarında hak ettiği yeri almıştır. Bizim yanımızda olan, Suriye halkının davasında yer alan tüm destekçilerimize, ülkelere teşekkür etmek istiyorum.Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerine teşekkür etmek istiyorum.Biz savaşın dehşetini en iyi anlayan ülkelerden biriyiz ve bu sebeple Gazze halkının yanındayız.Gazze halkının, Gazze çocuklarının saldırıyla, vahşetle karşı karşıya kalan tüm halkların yanındayız. Suriye barış, refah ve istikrar için yeni bir sayfa açtı.