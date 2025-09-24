Mansur Yavaş'tan konser vurgunu itirafı! 'Savunacak hiçbir şeyim yok'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın yankıları sürüyor.Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, iddialar ilk ortaya çıktığında Teftiş Kuruluna başvurduklarını, geçmişe yönelik bütün konserleri incelettiklerini söyledi.Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını, mülkiye müfettişlerinin de gelip incelemelerde bulunduğunu anlatan Yavaş, konuyla alakası olmayan bilirkişi heyetinin raporuyla mülkiye müfettişlerinin dosyayı savcılığa gönderdiğini ileri sürdü.Konserlerde kullanılan sahne ücreti iddialarına ilişkin Yavaş, 'Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum.' ifadelerini kullandı.Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında nitelikli elemanların bulunduğunu, bu personel ve organizasyon için giderin fazla olduğunu savundu.Adalet istediklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:'Adalet nasıl tesis edilir? Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız, yapılan işlerin dosyalarından neler yapılmış onları alırsınız, bu işi yapan firmalara bunu sorduğunuz zaman eğer Ankara Büyükşehir daha pahalıya yapmışsa onu yapanlar cezasını çeker, asla arkasında durmayız ancak aynı rakamlar ise kusura bakmayın, lekelenmeme hakkı var. Peşinen herkesin suçlu gösterilmesini asla kabul etmiyoruz. Adalet istiyoruz, güzelce inceleyin, bilirkişilere verin, sonra da bunları inceleyin, suçlusu varsa cezasını çeksin. Bu kadar basit. Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar.'