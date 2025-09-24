İsrail basınından savunma sanayi itirafı! Türkiye’nin gerisinde kaldık

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, Tel Aviv'in bu alanda Ankara'nın gerisine düştüğünü yazdı. Haberde, Türk yapımı İHA'ların, tankların ve savunma sistemlerinin Suudi Arabistan dahil onlarca ülkeye satıldığı, savunma ihracatının zirveye ulaştığı kaydedildi.Maariv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'deki Suudi Arabistan ziyareti ile iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını belirtti. bu ziyaretle onarıldığı, güvenlik ve savunma iş birliğinin milyarlarca dolarlık anlaşmalara dönüştüğü vurgulandı. Riyad yönetiminin, Türk şirketlerini ortak üretim için davet ettiği ifade edildi.Haberde, Türkiye'nin 50 yılı aşkın çabalarının meyvesini verdiği, 2025 itibarıyla savunma sanayisi ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını yerli üretimle karşıladığı kaydedildi. Bu durumun, Türkiye'yi sadece bölgesel değil küresel ölçekte de güçlü bir oyuncu haline getirdiği aktarıldı.Haberde ayrıca, Türkiye'yi beşinci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler arasına sokacak yerli savaş uçağı KAAN projesine dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ihracatı 2024'te 7,1 milyar dolara ulaştı; bu rakam son on yılda üç kat arttı. SIPRI verilerine göre Türkiye'nin küresel pazardaki payı yüzde 0,8'den 1,7'ye yükseldi. Haberin devamında, Aselsan'ın sensör sistemlerinden füze güdümüne, elektronik harpten yeni hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'ye kadar geniş bir alanda kritik teknolojiler geliştirdiği ayrıntısına yer verildi.Maariv, Türk şirketlerinin sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, Batı'da da önemli iş birliklerine imza attığını aktardı. Haberde, Türk havacılık sanayisinin İspanya'ya eğitim uçakları sağladığı, Türk tersanelerinin Portekiz donanması için lojistik gemiler inşa ettiği, Baykar'ın İtalya'nın silah devi Leonardo ile İtalya'da İHA üretimi için iş birliği yaptığına dikkat çekildi. Gazete, Türk hükümetinin ihracat gelirlerinin bu yıl 8 milyar dolara, 2028'de ise 11 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.Haberde, Baykar ve TAI'nin ürettiği İHA'ların yaklaşık 40 ülkeye satıldığı vurgulandı. Maariv, bu durumun Türkiye'yi küresel sahnede rakipleriyle yarışan bir 'silah devi' konumuna getirdiğini yazdı.