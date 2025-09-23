O yapay zeka rekor kırıyor! Tüm insan takımlarını...

Google, yapay zeka modeli Gemini 2.5 Deep Think'in, dünyanın en iyi öğrenci kodlayıcılarını bir araya getiren Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması'nda (ICPC) tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı.Gemini, yarışmada altın madalya seviyesinde bir performansa ulaştı.ICPC tarafından onaylanan güvenli bir çevrimiçi ortamda yarışan Google Gemini, sadece 45 dakikada 8 soruyu çözdü ve toplamda 12 sorudan 10'unu bitirmeyi başardı.Bu performans, 139 insan takımından sadece 4'ünün ulaşabildiği bir başarı olan altın madalya seviyesine denk geliyor.Gemini, üniversite yarışmacıları arasında genel sıralamada ikinci sırada yer aldı. Yarışmada insan yarışmacılara 10 dakikalık bir başlangıç avantajı tanınmıştı.Yarışmanın öne çıkan anlarından biri, tüm insan ekiplerinin başarısız olduğu çok boyutlu bir optimizasyon bulmacasıydı. Google Gemini ise bu problemi sadece 30 dakikada çözmeyi başardı.ICPC direktörü Bill Poucher, Gemini'nin başarısının yapay zeka için problem çözmede yeni bir ölçüt belirlediğini söyledi.Google, bu tür çok adımlı akıl yürütme yeteneğinin, yarı iletken tasarımı ve biyoteknoloji gibi karmaşık mantık gerektiren sektörleri dönüştürebileceğine inanıyor.