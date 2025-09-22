Sessiz Tehlike! 'Siber Zorbalık'

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, okulların açılmasıyla birlikte dijital güvenlik risklerinin de arttığını kaydetti. Siber zorbalığın eğitim sisteminin görünmez güvenlik açığına dönüştüğünü aktaran Baki, “Artık saldırılar yalnızca sunuculara değil, insanlara da yapılıyor. Çocuklar sosyal medyada sahte profillerin mesaj bombardımanına ve tehditlerine maruz kalıyor. Bir fotoğraf, bir paylaşım yanlış ellere geçtiğinde psikolojik silaha dönüşebiliyor. Çocuklar için en büyük tehdit artık okul kapısından değil, cep telefonlarından giriyor" dedi.Muharrem Baki, şirketlerin güvenlik duvarlarıyla korunmasına benzer şekilde çocukların da güçlü gizlilik ayarları ve dijital farkındalık eğitimleriyle korunması gerektiğini ifade etti. Baki, “Ebeveynler cihaz güvenliğini güncel tutmalı, okullar ise güvenlik protokollerine dijital şiddet başlığını eklemeli. Siber zorbalığı sadece bir suç olarak ya da yaşanan bir sorun değil, önlenebilir bir tehdit olarak görmeliyiz" diye konuştu.Siber saldırganların hedef seçmediğini, zayıf noktaları bulmaya çalıştığını kaydeden Baki, “Aradıkları açık bazen sunucuda değil, öğrencinin cebinde olabilir. Siber zorbalık yalnızca bir çocuğu değil, bir nesli kaybettirebilir. Bu eğitim yılı en önemli ödevimiz çocuklarımızı hem sınıfta hem de siber dünyada korumak olmalı" dedi.