İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa'da Hissedildi!

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve çevre illerden hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Gözler 22 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesine çevrilmiş durumda. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetide? İşte Balıkesir deprem bilgileri:

İstanbul deprem ve Balıkesir deprem son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Birçok ilden hissedilen depremin ardından sarsıntıyı duyanlar AFAD ve Kandilli'ye yöneldi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği sorgulanıyor.İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti ve yerin 7 kilometre altında kaydedildi.22.09.2025, 00:05:46 TSİBüyüklük: 4.9Derinlik: 7 kmAFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile takip ediliyor: