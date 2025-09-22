Ahmed Şara ABD'De !

Dünyanın gözü kulağı ABD'de.23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için liderler New York'ta buluştu.Bu kapsamda Suriye de toplantıya katılırken temsil en üst seviyede sağlanıyor.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu kapsamda ABD'de.Şara'ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ederken bu ziyaret, birçok açıdan sembolik değer taşıyor.Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek.Diğer yandan Şara'nın geçmişi de bu ziyaret kapsamında dikkat çekiyor.Genç yaşta Irak'ta ABD'ye karşı savaşan Şara, Irak-ABD savaşında esir düşmüş ve bu esaret sürecinde El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin içinde bulundu.Irak'dan Suriye'ye geçen Şara, burada HTŞ'yi kurdu ve Esad rejimine karşı savaştı.Başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Şara, Suriye'deki muhaliflerle başladığı son devrim ayaklanması ile Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi.14 yıllık iç savaşı bitiren Şara, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.Ahmed Şara, tüm bu geçmişiyle birlikte BM 80. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap edecek.