Serinin O Telefonunda Yüzey Sorunu Mu Var?

Apple'ın kısa süre önce satışa sunduğu iPhone 17 serisi, dayanıklılık konusundaki iddialarına rağmen kullanıcı şikayetleriyle gündeme geldi. Özellikle mavi renkli iPhone 17 Pro ile siyah iPhone Air modellerinde çizilme ve aşınma problemleri yaşandığı belirtiliyor.Cihazlar henüz raflara yeni yerleşmişken, Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen kullanıcı gözlemleri, bu modellerin beklenenden daha hassas bir yüzey kaplamasına sahip olduğunu gösteriyor.Apple, iPhone 17 serisini tanıtırken geliştirilmiş alüminyum gövde yapısı sayesinde çizik ve darbelere karşı daha dirençli bir kasa sunduğunu duyurmuştu. Ancak Çin'deki ilk kullanıcı deneyimleri bunun aksini ortaya koydu. Şanghay ve Hong Kong'daki Apple mağazalarında sergilenen teşhir modellerinde, sadece birkaç saatlik temas sonrası dahi gözle görülür çizikler oluştuğu fark edildi.Aynı durumun iPhone Air modelinde de görüldüğü bildirildi. Bu modeldeki çiziklerin daha çok cihazın Ceramic Shield cam panelinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Gözlemler, kullanılan boya veya yüzey kaplama teknolojisinde bir sorun olabileceğine işaret ediyor.Sorunun yalnızca Çin'le sınırlı kalmadığı görülüyor. Editör Mark Gurman, Londra'daki Apple mağazalarında incelediği teşhir cihazlarında da benzer çizilme izlerine rastladığını açıkladı. Fransız bir YouTuber ise kendi Apple Store ziyaretinde benzer durumları belgeleyerek kamuoyuyla paylaştı. Görsellerde, cihazların özellikle köşe ve kenar bölgelerinde yoğunlaşan aşınma izleri dikkat çekiyor.Kullanıcılardan gelen bu ilk tepkiler, Apple'ın özellikle renk seçenekleri ve yüzey kaplama tercihleri konusunda yeniden değerlendirme yapabileceği ihtimalini doğuruyor. Bu yıl siyah renk seçeneğinin sınırlı sunulması ya da bazı modellerde yer verilmemesi de bu tür üretimsel kaygılarla ilişkili olabilir.Apple'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak durumun yaygınlaşması halinde, markanın uzun yıllardır vurguladığı “premium malzeme kalitesi” imajı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği belirtiliyor.