Aldığı masa paha biçilemez çıktı!

ABD'nin Brooklyn kentinde 38 yaşındaki tasarımcı ve mobilya koleksiyoncusu Aaron Connelly, yerel bir ikinci el mağazasında mermer üstlü bir masa fark etti. Başlangıçta masanın fiyatı belirtilmemiş ve mağaza müdürü de orada bulunmuyordu. Connelly, masanın yanında 45 dakikadan fazla bekleyerek ürünü almakta kararlı olduğunu gösterdi.Connelly'nin masanın yanında oturup müdür fiyatı söyleyene kadar kıpırdamadığı anları paylaştığı video, sosyal medyada neredeyse 1 milyon izlenme aldı.Mağaza personeli fiyatı vergi dahil 108 dolar olarak belirlediğinde Connelly, bunu “hayatımın en iyi ikinci el bulgusu” olarak nitelendirdi. Connelly, ilk bakışta masanın gerçek olabileceğine inanmadığını belirterek, “Masayı gördüğümde kendi kendime ‘Aman Tanrım, keşke bu gerçek olsaydı' dedim. Fiyatı duyana kadar buradan kıpırdamayacağım dedim.” dedi.Finlandiyalı-Amerikalı mimar Eero Saarinen tarafından 1950'lerde Knoll için tasarlanan Saarinen yemek masası, modern tasarımın ikonik bir parçası olarak kabul ediliyor. Yeni versiyonları yaklaşık 8 bin dolara satılırken, Connelly bu ikonik parçayı çok daha düşük bir fiyata edinmiş oldu.Connelly, satın almanın ardından, “Onu vergilerle birlikte 108 dolara aldım. New York'ta yaşıyorum ve araba kullanmıyorum, bu yüzden eve getirmek için LUGG'ı kullandım. Şimdi masam evimde kalacak.” dedi.