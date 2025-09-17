İzmir’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan A.B. ile Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce bugün Menemen ve Bornova ilçelerinde terör örgütü DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen A.B. ve Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 2 adet yasaklı yayına el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.