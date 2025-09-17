En Büyük Yırtıcı Bolu'da Görüldü!

Türkiye'nin en büyük yırtıcı kuşları arasında görülen kara akbaba bitkin bulundu.

Bolu'da bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.Edinilen bilgiye göre, kentteki ormanda nesli tehlike altında olan kara akbaba, bitkin halde bulundu.Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kara akbabanın, bağırsak enfeksiyonu yaşadığı anlaşıldı.Kara akbaba, 3 günlük tedavisinin ardından Kartalkaya bölgesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.