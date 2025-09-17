Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı! Düşecek mi? Tarih belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında yoğun ekonomi gündemini yorumluyor. Bugün saat 10:00'da başlayan yayında Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Şimşek şunları kaydetti:
Küresel enflasyonda düşüş sürüyor. Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend.
Dünya nüfusu yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli.
Türkiye savunam sanayisinde çok büyük bir avantaja sahip.
Türkiye muhtemelen savunma sanayinde bu sene ilk 10'a girecek.
Bu konuda en fazla yatırım yapmış ülkelerden biri Türkiye.
Deprem bölgesine 90 milyar dolar harcandı
Bakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında 'Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi.2026'da enflasyon daha az hissedilecek' dedi.
Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:
Enflasyon temel ürünlerde yüzde 20'nin altına düştü.
Zirai don enflasyonu olumsuz etkiledi
Enflasyonda gerileme devam edecek
Türkiye'nin risk primi son beş yılın en düşük seviyesinde
Bütçe açığımız yüzde 3,5 seviyelerine düşecek