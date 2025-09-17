Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı! Düşecek mi? Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında yoğun ekonomi gündemini yorumluyor. Bugün saat 10:00'da başlayan yayında Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulunuyor.Küresel enflasyonda düşüş sürüyor. Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend.Dünya nüfusu yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli.Türkiye savunam sanayisinde çok büyük bir avantaja sahip.Türkiye muhtemelen savunma sanayinde bu sene ilk 10'a girecek.Bu konuda en fazla yatırım yapmış ülkelerden biri Türkiye.Deprem bölgesine 90 milyar dolar harcandıBakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında 'Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi.2026'da enflasyon daha az hissedilecek' dedi.Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:Enflasyon temel ürünlerde yüzde 20'nin altına düştü.Zirai don enflasyonu olumsuz etkilediEnflasyonda gerileme devam edecekTürkiye'nin risk primi son beş yılın en düşük seviyesindeBütçe açığımız yüzde 3,5 seviyelerine düşecek