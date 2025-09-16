Güncel Altın Fiyatları neler? Altında Son Durum...

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 3,694 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.40. 16 Eylül 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.36 artış gösterdi.Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.902,07 TL, satış 4.902,59 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 7.843,32 TL'den alınırken, 8.015,74 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 31.964,89 TL'den işlem görüyor.Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 304,33 TL artarak yüzde 6,62 değer kazandı.Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.907,9 lira artarak yüzde 63,71 oranında değer kazandı.Gram altın son bir yıla göre ise; 2,822.90 liradan 4,902.59 liraya yükselerek değer yüzde 73,67 değer kazancı yaşadı.Ons altın bu ayın ilk gününe göre (217,69 Dolar) yüzde 6,26 değer kazandı.2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 1.053,54 dolar artarak yüzde 39,90 oranında değer kazandı.Son bir yıla göre ons altın; 2,582.45 dolardan 3,693.76 dolara yükselerek 1111.31 dolar (yüzde 43.03) değer kazancı yaşadı.