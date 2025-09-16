CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı! Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Hasan Mutlu'nun bulunduğu şüpheli 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER
1. Hasan MUTLU
2.Bilgehan YAĞCI
3.Atilla ÖZEN
4. Özlem TUT
5. Hakan BAŞ
6. Emre ŞAHİN
7. Mahmut KILIÇ
8. Hakan SARIAYDIN
9. Öztürk HOCAOĞLU
10. Ersin BİLAL
11. Çağla KONAT
12. Oğulcan KONAT
13. Mustafa Onur ÖNCÜ
14. Abdulkadir ÇELİK
15. Halil İbrahim İLTER