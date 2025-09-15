O Marka 2026'ya Kadar 10 Yeni Cihaz Tanıtacak!

Apple, yakın tarihte duyurduğu iPhone 17 serisinin ardından önümüzdeki döneme yönelik agresif bir yol haritası hazırlıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın aktardığına göre şirket, 2025 ve 2026 arasında M5 Mac, yeni iPad Pro, Vision Pro ve Home Hub dahil olmak üzere 10 yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yeni ürün gamında M5 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air, M5 iPad Pro, Vision Pro 2, iPhone 17e, Apple TV'nin yeni versiyonu, HomePod mini, AirTag 2, Studio Display'in mini-LED sürümü ve Home Hub yer alıyor. Bu bağlamda şirketin neredeyse tüm cihazlarını güncelleyeceğini söyleyelim.Detaylara gelirsek, listeye bakıldığında öne çıkan yeniliklerden biri Apple TV. A17 Pro tabanlı yeni sürüm, Apple Intelligence desteği ve FaceTime görüşmeleri için kamera ile gelecek. Ev ekosistemine yönelik diğer güncellemeler ise daha güçlü bir çipe sahip HomePod mini ve genişletilmiş takip aralığıyla AirTag 2 olacak.Tablet tarafında, M5 iPad Pro modelleri bu yıl tanıtılabilir. Çift ön kamera ve WiFi 7 desteği gibi yenilikler getirirken, tasarımda büyük değişiklik beklenmiyor. Aynı çip Vision Pro 2'de de kullanılacak. Ayrıca Apple, kullanıcıların talepleri doğrultusunda daha konforlu bir kafa bandı ve yeni Space Black renk seçeneği sunacak.