Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başladı. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.Avukat Uğur Poyraz, mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hakimden salon değişikli talep etti. Mahkeme hakimi “Bu saatte mi yapalım avukat bey? salonumuz burası” dedi.Davacı Vekili, Onur Yusuf Üregen: “Daha önce sunduğumuz deliller ve hususlar dikkate alınarak davanın esasî hakkında karar verilinceye kadar kamu düzeninin korunması için mutlak butlanlı sakatlanmış dört 5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile seçilmiş partinin genel başkanı Özgür Özel‘in merkez yönetim kurulu üyelerinin parti meclisi üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, 5 Kasım tarihi kurultay mutlak butlan sakatlanmış ve bundan ötürü yok hükmünde sayılacak olmasından ötürü mevzuat ve hukukun bir gereği olarak önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PMlerinin görev yetkileri geri döneceğinden dört 5 Kasım tarihi kurultayda görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki PM YK üyelerinin nihai olarak verilecek emsal kararı kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iade edilmeli.”CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Avukat Onur Yusuf Üregen'in “suç organizasyonu” demesi üzerine tepki gösterdi. Ortada daha suç yok dedi. CHP'li avukatlar: Ortada bitmiş dava mı var kesinleşmiş ceza mı var suç örgütü kriminal faaliyet ifadeleri ne demek oluyor?10:32CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, davayı genel merkezden takip ettiği öğrenildi.Davacı Vekili, Onur Yusuf Üregen: “Vurguladığımız üzere CHP'nin dört 5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batındır. İlk olarak dört 5 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen kurultayda genel başkan ve karar organlarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut genel başkan sayın Özgür özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize şekilde siyasi Partiler kanununa muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Kutay divan Başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sonuçlar neticesinde çok sayılı partiler hakkında ceza davası açılmıştır.”Mahkeme başkanı CHP'nin şaibeli kurultayına yönelik kararını açıkladı. CHP'nin kurultay davası 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.