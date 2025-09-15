Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air için ön sipariş süreci 12 Eylül'de başladı. Cihazların teslimatları ise 19 Eylül'den itibaren yapılacak. Ancak yoğun talep nedeniyle bazı modeller, satışa açıldıktan kısa süre sonra tükendi.Apple'ın resmi teslimat tahminlerine göre, şu anda verilen iPhone 17 Pro siparişlerinin çoğu, çıkış tarihi olan 19 Eylül'ün ardından yaklaşık bir ay gecikmeli olarak, ekim ortasında teslim edilebilecek. Ön siparişlerin başladığı ilk saatin sonunda bile tüm modeller için tahmini teslimat tarihleri 7–14 Ekim aralığına kaymıştı.Pazartesi sabahı itibarıyla gümüş ve lacivert renkli Pro modellerinin de tükendiği, bu cihazların da ancak ekim ayında teslim edilebileceği belirtiliyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar Apple Store üzerinden mağazadan teslim alma seçeneğiyle cihazlarına daha erken ulaşabiliyor.Diğer modellerde de benzer şekilde teslimat tarihleri öne çekilemezken, iPhone 17 için çoğu seçenekte 30 Eylül–7 Ekim aralığı gösteriliyor. iPhone 17 Air modellerinde ise hâlâ geniş bir stok bulunuyor ve bazı renkler için 19 Eylül teslimat tarihi geçerli.Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “iPhone 17 serisi için ilk hafta sonu ön sipariş talebi, geçen yılki iPhone 16 serisini geride bıraktı” ifadelerini kullandı.