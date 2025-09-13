Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte detaylar...Parçalı bulutlu, Sakarya çevreleri, Kocaeli ve İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 30°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 29°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ie Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açık