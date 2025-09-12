İlk Yapay Zeka Bakanı! O Ülke Açıkladı...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yaptığı açıklamada kamu ihalelerini denetleyecek dünyanın ilk yapay zeka ile oluşturulmuş hükümet bakanını atadığını duyurdu. Rama, yeni üyenin yapay zekasının ülke yönetiminde “yolsuzluktan arındırılmış” bir sistem sağlayacağını belirtti.Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde büyük bir zafer elde eden Rama, Sosyalist Parti toplantısında tanıttığı yeni kabinesinin üyeleri arasında “Diella” adını verdiği sanal bakanı da tanıttı. “Diella”, Arnavutçada “güneş” anlamına geliyor.Diella, tüm kamu ihaleleriyle ilgili kararları almakla görevli olacak ve böylece her bir kamu fonunun tamamen şeffaf ve yolsuzluktan uzak bir şekilde yönetileceği vurgulandı. Ocak ayında AI destekli sanal asistan olarak kullanıma sunulan Diella, geleneksel Arnavut kostümü giymiş bir kadın görüntüsünde tasarlanmıştı. Başlangıçta, vatandaşların resmi e-Albania platformu üzerinden belge ve hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmişti. Resmi verilere göre, bu sanal asistan 36.600 dijital belgeyi düzenledi ve yaklaşık 1.000 hizmet sundu.Dördüncü dönem görevine seçilen Rama, önümüzdeki günlerde yeni kabinesini parlamentoya sunmayı planlıyor. Yolsuzlukla mücadele, özellikle kamu yönetiminde şeffaflık sağlamak Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyeliği yolunda kritik bir kriter olarak öne çıkıyor. Başbakan Rama, 2,8 milyon nüfuslu Balkan ülkesini 2030 yılına kadar AB'ye üye yapmak hedefiyle ilerliyor.Uzun süredir bilim kurgu yazarları ve teknoloji uzmanları, bir gün yapay zekanın insan yönetiminden daha etkin ve tarafsız bir güç haline gelebileceğini tartışıyor. Devletlerin karmaşık bürokrasileri, yolsuzluk riskleri ve siyasi baskılar gibi faktörlerinin yapay zeka için önemsiz olduğu ve böylece daha şeffaf ve adil kararlar alınabileceği dillendiriliyor. Elbette şimdiye kadar tüm bu düşünceler teoriden öteye gidemedi. Ancak görünen o ki Arnavutluk, devlet otomasyonuna doğru ilk adımı atan ülkelerden oldu. - Kaynak: donanimhaber.com