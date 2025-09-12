'C31K' Operasyonu! 30 Gözaltı Var...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C 31 K' platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.Bu sapkın grupların üyeleri, hayvanlara yaptıkları işkenceleri videoya alıp paylaşıyor, milli ve dini değerlere hakaretler savuruyor, hatta Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunuyorlardı. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak tehdit ve küfürler yağdıran bu şahıslar, 'T.C. bizi bulamıyor' diyerek devlete de meydan okuyordu.Suç makinesi olarak tanımlanan bu kişiler, İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapıyor, ailelere 'kızlarının kafasını kesmekle' tehdit mesajları gönderiyordu. Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı kişisel veri sorgu sistemlerinin (panel) satışı gibi suçlar da işliyorlardı.Yakalanan şüphelilerin çoğunun 'suça sürüklenen çocuk' yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Sahte profiller, yabancı telefon numaraları ve yaşlarının küçük olması gibi faktörlere güvenen bu şahıslar, her türlü suçu rahatça işleyebileceklerini düşünüyordu.C31K grubuna yönelik operasyonlar ilk değil. Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanmış, Ekim 2024'teki başka bir operasyonda ise grubun yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kullanıcı adlı E.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.Olayın vahametine rağmen, 17 yaşındaki E.K.'ye ev hapsi, A.T.'ye ise adli kontrol cezası verilmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.