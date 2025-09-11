İsrailli Uzman Ülkesini Uyardı! 'Türkiye ile Savaşa Girmeyin...'

İsrail merkezli Mida dergisinin bir podcast yayınında, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi araştırmacılarından Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye İsrail ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Türkiye ile İsrail arasında bir soğuk savaş olduğunu iddia eden Yanarocak, 'İsrail'in Türkiye ile ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye geldi' dedi.Yanarocak, Türkiye'nin İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesme ve hava sahasını İsrail uçaklarına kapatma kararının önemli olduğunu, bunun 'Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmemesi için İsrail'i caydırma hamlesi olduğunu belirtti.İsrailli uzman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' açıklamalarının da Ermenistan'ı memnun etme çabası taşımadığını, asıl amacın diplomatik dengeyi korumak olduğunun altını çizdi.Yanarocak, Türkiye ile savaş ihtimalini değerlendirerek, 'Burada bir düşmanlık ilanı çok yanlış olur, çünkü Türkiye'yi düşman listemize eklemeye ihtiyacımız yok, zaten yeterince düşmanımız var. İsrail'in çıkarı, Türkiye ile doğrudan askeri çatışmaya girmemektir. ABD'nin araya gireceğine ve iki ülkenin karşılıklı bir çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyeceğine inanmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.İki ülkenin güç dengeleri hakkında yorumlarda bulunan Yanarocak, 'Türkiye, İran değil. Onların F-16'ları var ve bu savaş uçaklarını kullanma konusunda büyük deneyime sahipler. Deniz kuvvetlerine gelince, Türkiye'nin belirgin bir üstünlüğü olduğunu vurgulamak gerekir. Ordunun büyüklüğü açısından, Türkiye NATO içinde ABD'den sonra ikinci sırada. Türk askerleri çok tecrübeli; Somali, Katar, Bosna, Kosova gibi çeşitli bölgelerde görev yapıyorlar; geçmişte Afganistan'da da bulunmuşlardı.' sözlerini kullandı.İsrailli uzman ayrıca, 'Netanyahu, Türkiye konusunda tek gözü açık uyumalı' değerlendirmesini yaptı.