Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme süreci artık sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgelerinin yerine yeni çipli ehliyetler alınmak zorunda. Bu nedenle milyonlarca sürücü 'Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenilemezsem ne olur?' sorularına yanıt arıyor. Ehliyet yenileme için başvuru süreci, gerekli belgeler, randevu sistemi ve 2025 yılı ehliyet yenileme ücretleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?2016 yılından önce alınan eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Ekim 2025'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Son tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.EHLİYET YENİLEMEZSEM NE OLUR?Son tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkan sürücüler, idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle vatandaşların son tarih gelmeden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden paylaşılan bilgilere göre Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde'Vakıf Hizmet Bedeli' Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL'Değerli Kâğıt Bedeli' Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL ödeniyor.EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?Ehliyet yenileme başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden alınan randevu ile gerçekleştiriliyor. https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden sürücü belgesi sekmesine tıklayarak doğru kimlik bilgilerini girerek uygun olan bölgeden randevu almak mümkün.