CHP Her Zamanki Gibi! Çöp Deryası...

İzmir Konak'ta işçiler maaş ve yan haklarını düzenli alamadıkları gerekçesi ile bugün işbaşı yapmadı. Buun akabinde de sokaklarda gittikçe artan çöp yığınlarının kokmaya başladığı görüldü.

Ekleme: 10.09.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:50 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
CHP'li belediyeler, çöp sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

Özellikle İzmir, CHP'li belediyeler içerisinde sürekli çöple anılan bir şehir haline geldi.

İzmir Konak'ta ise çöp dağları, sokaklardan taşmaya başlamış durumda...

Her ay düzenli olarak çöp dağlarıyla gündem olan Konak'ta işçiler, bugün maaş alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmama kararı aldı.

ÇÖPLER TOPLANMADI

Konak'ta, belediye iştiraki Mer-Bel A.Ş.'de çalışan işçilerin maaş ve sosyal hak alacakları nedeniyle başlattığı eylemler kentte çöp toplama hizmetlerinin aksamasına yol açtı.

Alsancak dahil bir çok cadde ve sokaktaki çöpler toplanmadı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün ilçenin birçok noktasında biriken çöp yığınları ve vatandaşların tepkileri dikkat çekti.

