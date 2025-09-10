CHP'De İstifalar Bitmiyor! Bu Kez Beykoz...

Haber 7'nin haberine göre,CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından partide bir istifa daha yaşandı. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.Gürzel'in istifası sonrası gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını iddia etti.Burhan, "Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir" ifadelerini kullandı.